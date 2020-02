Lo cierto es que en ese momento Morena prefirió el silencio pero ahora decidió tomar cartas en el asunto, por lo que le pidió a su abogado Alejandro Cipolla iniciar una causa por calumnias e injurias, en la que le reclamarán a la tucumana una compensación económica de medio millón de pesos y un pedido de disculpas públicas.

Según explicó el letrado -en diálogo con "El show del espectáculo"- la joven no le había pedido empezar la demanda antes "porque teníamos otras cuestiones judiciales y ahora que está más tranquila solicitó accionar porque no tiene por qué tolerar semejante discriminación" y resaltó que "ella opto por esperar un tiempo y la semana pasada me ordenó que iniciará las acciones legales, próximamente la voy a estar notificando, la voy a llevar a tribunales a los fines de que solicite disculpas y haga el resarcimiento económico que corresponde".

Por otro lado, Morena expresó en su cuenta de Instagram su deseo de poder crecer en el medio televisivo, ya sea como panelista o como una de las nuevas incorporaciones del "Bailando 2020". Es que ante la pregunta de un seguidor sobre si le habían ofrecido la posibilidad de hacer tv, la hija del periodista indicó que "ojalá me convoquen, podría ser muy buena panelista o me adapto a lo que sea" y aseguró que le gustaría ser una de las angelitas de LAM.

Ángel De Brito, el conductor de LAM, recogió el guante y afirmó que "le encantaría" que ella fuera una de sus panelistas, aunque la chicaneó y le preguntó si ya la habían invitado a los festejos por los 20 años de "Intrusos".