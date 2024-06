Internaron de urgencia a Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de Duro de Domar

"Se le tapó una arteria y empezó a sentir dolor fuerte en el pecho, le costaba caminar y respirar. Le empezó a agarrar una tos seca al principio y fue empeorando. Estuvo unos minutos del otro lado, casi se muere Juan Carlos el fin de semana. Incluso me dicen que el sábado le dijo a un familiar ‘hermano llévame al hospital porque no puedo más’”, relató el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

Por otro lado, reveló que “el sábado cuando ingresó al Hospital San Isidro se desvaneció haciéndose estudios. Entró en estado de somnolencia y luego pudieron reanimarlo”. Finalmente, aseguró que en este duro momento lo “está acompañado su hermana y su hermano", mientras "está controlado pero sigue en terapia intensiva".

Embed

El actor, trabajó con figuras como Mauro Viale, Lucho Avilés y Daniel Tognetti, ha tenido que buscar formas alternativas de ganarse la vida. Durante la pandemia, tuvo que dejar de hacer teatro y se dedicó a la venta de productos eléctricos. “Estaba haciendo teatro y con todo esto que recién se está abriendo, por ahora no estoy haciendo nada de nada. Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”, explicó.

ADEMÁS: Gran Hermano 2023: Juliana Scaglione abandonó la casa con mucha Furia

La vida familiar ha sido un pilar importante para Velázquez en estos tiempos difíciles. Actualmente, vive con su madre y hermanos, quienes lo ayudan económicamente. “Estoy viviendo con mi mamá y mis hermanos, gracias a Dios ellos trabajan y me dan una mano, me ayudan a pagar la tarjeta ya que a veces no tenía ni para pagar la tarjeta”, contó.