Jason Momoa se desnudó en vivo en un programa de televisión

"Es un malo tradicional, es lo que llevan los hawaianos", dijo Momoa a Kimmel, dando su explicación sobre su costumbre de llevar esa ropa mientras se prepara para rodar su próxima serie de Apple TV+ Chief of War.

En la entrevista, aseguró que el malo es "lo que me pongo todos los días"' para la serie, que, según dijo, se desarrolla en el Hawaii ambientada a fines del Siglo XVIII.

"Me estaba preparando para el papel, porque me gusta meterme en el personaje, y por eso estaba bronceando mi blanco trasero", dijo el popular actor.

"¿Y eso es cómodo?", preguntó el presentador mientras la audiencia enloquecía. "Dios mío, sí. De hecho, ya ni siquiera me gusta llevar ropa", respondió Momoa. "Me lo pongo todos los días. Me lo pongo todo el tiempo", reiteró.

En otro tramo de la entrevista, cuando Kimmel le preguntó a Momoa si llevaba el malo debajo de la ropa durante su reportaje, el actor se levantó y comenzó a desnudarse se quedó sólo con la tradicional prenda tipo tanga.

Luego de esto, le mostró su trasero al conductor y a los televidentes del programa.

Como era de prever, el video del actor mostrando el trasero se hizo viral en las redes sociales donde sus fans celebraron esta ocurrencia.

No es la primera vez que el actor luce esta audaz prenda en público y en un vídeo compartido en la historia de Instagram de Momoa en octubre, se le pudo ver luciendo el malo mientras pescaba.

La próxima película de Momoa, Slumberland, se estrena en Netflix el 18 de noviembre.