Gimena Accardi reveló que toma leche materna de sus amigas

"Me da mucha impresión. Es como robarle la comida a tu hijo", le contestó el conductor, pero la actriz siguió firme en su postura, incluso confesó que varias amigas le ofrecen su leche materna.

"Pruebo mucho teta de mis amigas... no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de apretar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café", contó ante la sorpresa de sus compañeros. "Qué lindo eso, cafecito negro...", broméo Migue.

La esposa de Nicolás Vázquez no es la única famosa que practica este hábito: Juana Repetto contó que su marido, Sebastián Graviotto, probó de su leche. “Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total”, reveló.

Cabe recordar que alguna vez, Kim Kardashian djo que tomó leche de una de sus hermanas para usarla como medicina natural para tratar su problema de psoriasis.

Gimena Accardi posó con una particular prenda de lencería

Gimena Accardi se la jugó y en sus redes compartió una seguidilla de fotos en las que posó con ropa interior y lo dio todo frente a la cámara. Conforme con el resultado de la sesión, la actriz compartió un adelanto de las imágenes y acaparó toda la atención.

La esposa de Nico Vázquez tiene casi 4 millones y medio de personas que la siguen en Instagram y son muy fieles con el contenido que ella les comparte. Por lo que están al pendiente de todo lo que sube para reaccionar, likear o comentar.

Esta vez, la artista se puso un top blanco y un bombachón nude, con el que jugó a hacer diferentes poses mientras la fotógrafa captaba cada uno de sus movimientos. “Estoy bailando en las fotos, porque si hay foto hay video, claro”, contó sobre las imágenes que seleccionó y subió a sus historias de Instagram.