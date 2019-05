Jimena Barón acusada de plagio por "Las Angelitas" de De Brito

El video de la canción ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Youtube, es primero en todas las tendencias y no hay un lugar donde no se escuche. Pero como suele pasar en estos casos, en medio del éxito rotundo del nuevo lanzamiento de Barón, surgieron fuertes comparaciones del video con otros de Shakira y Jennifer Lopez.

Justamente, en Los Angeles de la Mañana presentaron un informe en el que comparaban cada uno de los "homenajes" que el video de Jimena le hace a Shakira, J-Lo e incluso a la película Kill Bill. Y cuando volvieron al piso Yanina Latorre disparó con ironía que la cantante era "la reina de la creatividad".

ADEMÁS:

Jimena Barón estrenó su nuevo videoclip: "La Cobra"

Marcela Tinayre reemplaza a Mirtha, que quiere volver

Murió Alejandro Larrose, ex novio de Soledad Solaro y Mónica Farro

Pero no fue la única, Cinthia Fernández se mostró implacable con Jimena y aseguró: "Cuando lo hacen en el Bailando, rompen bastante con eso. Te dicen que sos plagiadora, chorra...Ahora que lo hace una artista, está todo bien y es un homenaje".

Ante la sorpresa de Karina Iavícoli por la acalorada crítica de Cinthia, ella explicó: "A mí me dijeron chorra y plagiadora en el Bailando y, como es Jimena Barón, ahora es un homenaje. ¡No! Si sos chorra, sos chorra", cerró...

A Jimena no le perdonan el éxito y eso está claro, pero ella sigue adelante y se emociona en las redes con los homenajes que los fans y seguidores le hacen con el tema.

"Mucho laburo, la vida misma. Mi vieja me mandó un mensaje que decía que le hubiese gustado convertirse en cobra antes. Yo vi a mi vieja toda mi infancia no pudiendo ser cobra. Es un homenaje y un regalo para ella. Y me emocionan tantas historias de tantas mujeres compartiendo. Estoy orgullosa de lo que está pasando en el mundo con las mujeres. Soy una mina que mantuve a mi familia muchos años, me rompí el lomo trabajando. En el camino, muchos me dijeron que no iba a poder. Me siento orgullosa de los cambios que hice", dijo emocionada.