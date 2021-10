Jimena Monteverde renunció a su programa

Después de ausentarse por varios días, Jimena Monteverde dijo en pleno aire: "Finalmente volví, no se por cuánto, pero hoy decidí venir para disfrutar de un nuevo programa con mis compañeros". Sin embargo, en el segundo bloque, anuncio que, en realidad, había vuelto para despedirse del ciclo.

Coco Carreño, su colega, le dio el pie al decir: "Llegó el momento, digamos todo. Estamos muy contentos de estar acá pero todos preguntaban ¿dónde está Jimena? ¿Qué va a pasar con Jimena?".

Entonces la chef explicó: "Yo no quiero tener nada que ver con él. Ya les dije que se les dejaba y que no me hacía más cargo". "Está con mucho laburo y muy cansada. Se va a descansar porque sino nos vamos a terminar peleando entre todos", bromeó Carreño.