John Garcia, líder y fundador de Kyuss, vuelve a la Argentina

John repasará todos los clásicos de los álbumes "Wretch", "Blues for the red sun", "Welcom to sky valley" y "Circus leaves town" de Kyuss; y presentará material de su carrera en solitario.

Kyuss - Welcome To Sky Valley Kyuss - Welcome To Sky Valley

Y la manija de John está a pleno:

Embed

El show del histórico John Garcia será en El Teatrito y sin dudas, marcará mucho en la escena pesada argentina.

KYUSS - Green Machine KYUSS - Green Machine

Embed

Kyuss - Hurricane Kyuss - Hurricane

Embed

Kyuss - Wretch Kyuss - Wretch

DATO: John García and The Band of Gold se presentará el domingo 8 de septiembre en El Teatrito, Sarmiento 1752.