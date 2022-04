Jorge Rial habló sobre el embarazo de su hija Morena

El conductor recibió la feliz noticia mientras se encontraba almorzando con su hija y su nieto Francesco. More será madre por segunda vez, fruto de su relación actual con el cantante cordobés Maximiliano Bertorello.

“Mi papá quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema. Lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito, y entonces él se lo dijo. Mi papá me miró fijo y me dijo: ‘Es mentira, ¿no?’, y le dije que no, que era verdad, y me empecé a reír porque fue todo muy fuerte. No pensaba contárselo tan pronto, estábamos almorzando, yo quería esperar al postre aunque sea”, contó Morena.

La hija del periodista está embarazada de dos meses y su actual pareja ya es padre de una nena de nueve años.



Rial expresó su felicidad por la llegada de un nuevo bebé a la familia y declaró: “¿Cómo recibí la noticia? Muy bien, obviamente, con mucha alegría. Esperando que esté todo bien, confirmado. Con alegría. Un bebé, un nieto, siempre es bienvenido”



“No lo esperaba. Estaba con la guardia baja. Estaba almorzando y de golpe me lo tiraron por la cabeza. Estuve dos días en shock porque fue muy fuerte. Pero estoy feliz. Estoy shockeado todavía, tengo que asumirlo, pero bienvenido”, confesó el conductor.