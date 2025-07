A lo China Suárez: More Rial liquidó al papá de su hijo

“Para vos y todos los que se hacen llamar familia de mi hijo, que se golpean el pecho haciéndose los que están o le dan algo a mi hijo, y ni saben si el nene está bien, si está enfermo, si necesita algo”, arrancó Morena, su descargo en Instagram, en contra del papá de su segundo hijo, Amadeo, de menos de un añito de vida, como hizo María Eugenia contra Benjamín Vicuña, días atrás.

“Él, desde que nació jamás necesitó nada de ustedes. Me cansé de estar y ser buena. Familia es la que está, y la única que decide a partir de hoy qué hace o deja de hacer mi hijo soy yo”, agregó la hija de Jorge, molesta con las actitudes que tendría el padre de su segundo varoncito. “Cuando me toque jugar a mí y defender a mi hijo, te quiero ver, fisura. No permitiría que mi hijo jamás mendigue un poco de tu amor mediocre, porque quien hace de menos a un hijo y lo ignora solo se merece lo peor. Ya es tarde para reclamos. El que se sienta zarpado, y le quepa el poncho, que se lo ponga. Bien corta”.

More Rial nota 4.jpg More con su ex y padre de su segundo hijo, Matías Ogas.

EL ENOJO DE MORE CON EL PAPÁ DE SU BEBÉ

“Después se cansan de decir que las mamás somos las malas, que no los dejamos ver a los hijos, a los nietos o sobrinos. Pero péguense un baño y pórtense bien, que cuando tuvieron la chance de ser familia o estar cerca del bebé, siempre tiraron la de humo”, expresó Morena, a través de posteos en su cuenta oficial de Instagram.

More Rial nota 1.jpg Morena en llamas con su ex pareja.

“Mi hijo es un rey y como eso lo tienen que tratar. El que lo trate de menos, fuera. Fin del comunicado”, cerró Rial, a modo de descargo. Y, luego, compartió una tierna imágen con el bebé en sus brazos, frente a un espejo.

More Rial nota 2.jpg La hija de Jorge se expresó en redes sociales en contra del papá de su nene, de menos de un añito.