El destino del ciclo aun es incierto dentro del canal, pero Rial ayer por primera vez se refirió al tema. Y si bien confirmó que dejará Intrusos, su futuro está unido al canal: “Donde me quedo es en América, que es mi casa y de ahí no me muevo. Estamos viendo qué va a pasar con Intrusos. Creo que hay etapas. Siento que se tiene que venir otra generación, con otra manera de hacer periodismo de espectáculos”.

Rial termina este año al mando de Intrusos, tras cuatro meses de licencias por temas familiares y con la reconciliación con su hija mayor, Morena, quien lleva un embarazo de seis meses: “El día que nazca (el bebe) va a terminar de unirnos para siempre. Siempre voy a estar cerca de Morena”, dijo.

Y agregó lo que sucedió el día que vió la primera imagen 5D del bebé: “Fue como un teatrito y fuimos todos: Romina con sus hijas, Rocío y yo. Lo compartimos en familia”.

Por su parte, el panelista –y habitual reemplazante en la conducción- Adrián Pallares, dijo temer por la continuidad del programa de espectáculos luego de la partida de su creador. “Estamos como en una especie de canoa y nosotros nos preguntamos qué va a pasar con todos nosotros. Mi contrato vence el 31 de diciembre de este año”, le contó a Mosquita Muerta en su ciclo de la 1110