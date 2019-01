La novia del intruso contó en una entrevista radial que darán el sí antes de lo que todos esperaban

Jorge Rial y Romina Pereiro ya tienen fecha de casamiento. “Nos casamos en abril”, expresó ella, al programa Enseguida Vuelvo (FM 98.1). Además agregó: “Espero que sea una fiesta para amigos y familia, más allá de la repercusión que va a tener ya que él es una persona muy pública. Voy a tratar de que sea lo más íntimo posible y no lo digo de mala onda. El me pidió matrimonio. Eligió una forma bastante particular, aprovechó en Navidad. Se puso de acuerdo con mis hijas, las hijas de él, mi vieja y mis hermanas. Toda la familia sabía y fue una sorpresa para mí. Me lo dijo delante toda la familia, fue hermoso”.