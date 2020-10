José María Listorti internado por Coronavirus

“Ayer domingo me desperté con un poquito de fiebre, no mucho 37,8 y un poquito de dolor de garganta. Como dicen en estos casos, activé el protocolo, me hice un hisopado que me dio positivo. Soy COVID positivo. Afortunadamente me siento bien, ya no tengo fiebre. Tengo olfato, tengo gusto, no me duele la garganta. Solo tengo un pequeño dolor corporal, cansancio, pero la verdad es que estoy bien”, explicó el lunes pasado.

Hoy, confirmó en sus redes que se encuentra internado por una neumonía causada por el coronavirus. "Por el camisolín se darán cuenta que estoy internado en Los Arcos", comenzó diciendo el comediante.

"El sábado a la noche tuve un poquito de fiebre, 38.3 / 38.4, el domingo a la mañana seguimos con fiebre, así que vinimos hicimos estudios, una tomografía de tórax, examen de sangre y me dio que tengo una neumonía provocada por el covid" continuó.

Después de explicar que se encuentra bien, que no se agita, no está cansado y con una "saturación en sangre en 96" pidió por favor que la gente se cuide, que no se subestime más a la enfermedad. "Estoy muy bien atendido, pero cuídense no la subestimemos mas a la enfermedad, cuídense mucho, más que nunca", concluyó.