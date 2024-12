Juana Viale le respondió a Franco Colapinto tras su "faltazo" al programa

A mitad de semana Colapinto decidió bajarse del programa de Juana. La plantó, una situación que el propio piloto explicó a través de un video que fue difundido por la propia producción del programa de ElTrece. Allí explicó que por cuestiones personales y profesionales no iba a poder estar presente, generando opiniones encontradas en las redes.

Embed - Por su ausencia, Colapinto le envió flores a Juana que realizó un descargo y dejó la puerta abierta

En su último programa del año, luego de mostrar su look y makeup, Juana Viale se metió de lleno en lo ocurrido con el piloto de la Fórmula 1 “El domingo pasado había anunciado que iba a estar Colapinto. Por situaciones de escuderías y demás, no pudo estar. Tenemos un video y acá está. Un beso enorme para él”, comenzó diciendo Viale, muy correcta en sus palabras.

Si bien por lo bajo trascendió que Juana enfureció por la actitud que tuvo , quien de un día para otro informó que no iba a su programa, Juana intentó bajar el escándalo y le dejó un mensaje a Colapinto. "Hay presiones en todos lados, menos en este programa. Sos bienvenido cuando quieras, te esperamos”, le dijo Viale. No obstante, luego mostró el ramo de flores que le envió el piloto y la carta de arrepentimiento, con un claro pedido de disculpas.

“Mirá las flores que me mandó Franco, que bueno que no viniste y me trajiste estas flores”, expresó con humor y luego leyó el mensaje que le envió el joven: “’Juana, me hubiese encantado estar ahí en la mesa con todos ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Mando un gran abrazo para todos y un cariñoso abrazo para vos, ojalá nos veamos en 2025. Feliz año para todos ustedes’”.

“Un beso enorme Franco, no te hagas drama que, si no venís el año que viene, te quedás sin venir a este programa”, comentó con gracia la conductora y luego finalizó para dejar en claro que comprende el por qué de la ausencia: “Entendemos los compromisos”.

Las disculpas por parte de Colapinto fueron bien recibidas tanto por la producción como por los fanáticos, quienes no dudaron en expresarle su apoyo pese a cancelar la invitación: “Vamos Franco, ¡a seguir cumpliendo tus sueños!”; “Qué buen gesto de su parte enviarle ese video”; “Qué pena, ¡será la próxima!”; “Te queremos Franquito, la mejor decisión”; “Es un tipazo”; “Es lo mejor para vos. Mejor entrená, descansá, quedate con los tuyos”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios luego de bajarse del último programa de la temporada.