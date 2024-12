Mirtha Legrand se disculpó con Roberto García Moritán: "Se me fue la mano"

“Le pido disculpas, no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa “, dijo Mirtha en el momento de las ”parroquiales”, como al inicio de cada uno de sus programas.

“No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé que me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que había leído y me habían molestado", agregó la diva.

Embed - Mirtha reflexionó con sus invitados sobre la tensión que vivió por el fuerte cruce con Moritán

“De costumbre no hago ese tipo de cosas. Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece”, afirmó, en medio de su autocrítica. “Así que le pido disculpas. Mil perdones, Roberto. Y bueno, cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir”, expresó, dirigiéndose al exmarido de Pampita y padre de su hija, Ana.

“Me han criticado mucho, seguramente me lo merecía", cerró Mirtha en su descargo.

El tema volvió cuando Fede Bal, que invitado, le pidió consejos sobre su trayectoria. “Respetar a la gente. No mentir, no hacer daño. Yo tuve el sábado pasado un episodio muy desagradable y quedé muy mal con un invitado mío. Me hizo mal”, se sinceró.

Mientras que Rocío Marengo, que también compartió la mesa, no estuvo de acuerdo. “Estuviste tan bien, fuiste tan rápida, Mirtha. La verdad es que la vida de él no le interesa a nadie. Él es el marido de Pampita. ¿O no, Mirtha?”, se despachó. Sin embargo, la conductora siguió firme al lamentar lo sucedido.

“Pero estuve mal. No tenía por qué decirle esas cosas. No sé por qué. Yo en mi casa, sola, pensaba en eso. Después pienso en mi equipo. Nosotros hacemos un corte, desde luego, y ahí me podrían haber dicho ‘Mirtha, aflojá un poquito’. Y no me dijeron nada”, rememoró, entre risas.

“No me gustó, porque lo herí sin darme cuenta. Aunque me mandó una carta por WhatsApp preciosa y me pidió sacarse una foto conmigo. En la radio y en la televisión me han dado despiadadamente”, reconoció.

A pesar del entredicho t la insistencia de la conductora en preguntarle por los detalles de su separación y de las fuertes frases que Mirtha disparó el sábado pasado -”a nadie le importa que seas funcionario público. Importa que seas el marido de Pampita”-, el exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires publicó en su perfil de Instagram un descargo en relación con lo sucedido. “Mi respeto y cariño para Mirtha Legrand, siempre tan incisiva como generosa, ¡gracias por la invitación! Era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido”, escribió junto a varias fotos de su participación en La noche de Mirtha.

Más allá del tenso ida y vuelta que mantuvieron, el exfuncionario porteño quiso aclarar la situación y dio a entender que no se explayó en profundidad en el programa con el fin de proteger y preservar a su entorno. Esa noche, la mesa de Mirtha contó además con la presencia del actor Eduardo Blanco y los periodistas Franco Mercuriali y Sofía Martínez.