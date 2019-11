Juanes reconoció la incredulidad ante su gran noche: "La verdad es que no había soñado con este momento porque no me imaginaba que esto pudiera llegar ahora".

El músico colombiano Juanes expresó que "nadie te puede parar cuando soñás" luego de ser reconocido como Persona del Año por los Grammy Latinos, un título que recibió antenoche en el MGM de Las Vegas, rodeado de homenajes de artistas como Rosalía, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz entre más.