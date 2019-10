Julieta Zylberberg y "La Fiebre": "Es una obra sensible que me parte el corazón"

En la nueva ficción, que se lanzará cuando finalice Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la actriz encarnará a una mujer que fue madre adolescente y será una de las protagonistas junto a Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Mónica Antonópulos y Julieta Nair Calvo.

Sobre su rol en La Fiebre, Zylberberg expresó Que la obra "cuenta con un texto complejo, con un alto nivel de poesía y muy conmovedor que habla sobre la locura, la soledad, la maternidad, el amor y la muerte. Es un desafío como actriz hacer por primera vez un monólogo y un personaje tan difícil".

La pieza muestra a una mujer en pleno brote, que anclada en el dolor relata distintos sucesos que marcaron su vida, mientras refleja cómo se va alejando de la cordura sintiéndose liberada por esa decisión.

"Esta es una obra sensible que me parte el corazón. Es un viaje del que te vas pensativo y nutrido", definió la actriz de tiras como Aquí no hay quien Viva, Los Unicos, Condicionados, Farsantes y Guapas.

"Hay mucho temor con la locura, es un tema complejo y siento que estamos más cerca de lo que pensamos", afirmó la intérprete de las reconocidas cintas La Niña Santa y "Relatos Salvajes y que ganó el Premio Cóndor de Plata a Mejor Actriz (2011) por su papel en la película La Mirada Invisible.

Esta historia, escrita y dirigida por Mariana Chaud, con la que Zylberberg siempre quiso trabajar, se puede ver los sábados a las 23 en Nün Teatro-Bar, en Ramírez de Velasco 419 de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo fue el proceso para componer este personaje?

-Me resultó difícil porque en relación con la locura siempre caemos en el estereotipo y yo siento que en realidad todos estamos un poco al borde, cerca de la locura. Entonces está bueno acercar a esta mujer, aunque pueda estar lejos de la realidad de muchos. Es una persona que llegó a ese lugar a partir de un suceso vivido y que podría ser cualquiera de nosotros.

¿Cuál es el planteo de La Fiebre?

-Desde que uno llega a este mundo hay reglas que seguir. Hay cosas que te llevan a lo terrenal y que de alguna manera te mantienen en la cordura, como puede ser trabajar, tener hijos, una pareja, amigos, normas que te hacen pertenecer a una sociedad, pero si uno corta alguno de esos hilos que te llevan a esa pertenencia salís del sistema.

¿Qué propone Separadas, la nueva ficción de El Trece?

-Lo que nos entusiasma del proyecto es que somos siete protagonistas mujeres cuyo centro no pasa por si apretaron con el vecino o que un tipo las dejó, sino que el eje está puesto en las interrelaciones e interpelaciones entre ellas. Son personajes matizados, no hay buenas ni malas, en todo caso el foco está en las virtudes y en los defectos.

¿Cómo es tu personaje en la tira?

-Es un personaje ácido, una mujer malhumorada pero buena. Interpreto a una chica que tuvo una hija siendo adolescente y que la crio sola con la ayuda económica de su familia. Cuando empieza la serie la familia le está soltando esa ayuda y aparece el padre pretendiendo ser un héroe cuando estuvo ausente toda la vida y debe lidiar con todo eso además de ser una de las víctimas de la estafa.