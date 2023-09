Julio Iglesias cumple 80 años y lo homenajearán con un video lleno de celebridades

El cantante español lleva más de cinco décadas en el mundo de la música y vendió más de 300 millones de discos gracias a éxitos como "Me olvidé de vivir" o "Si me dejas no vale", entre otros.

Julio Iglesias, cantante y compositor español que en más de cinco décadas de carrera editó más de cien álbumes, vendió más de 300 millones de discos y conquistó al público de todo el mundo con temas icónicos como "Me olvidé de vivir", "Gwendolyne", "Agua dulce, agua salá", "Si me dejas no vale", "Lo mejor de tu vida" o "Bamboleo", entre otras, cumplirá este sábado 80 años.