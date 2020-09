Keanu Reeves cumple años: un héroe de acción que aprendió a levantarse

Si se revisa su filmografía, es curioso cómo ha logrado reinventarse. Hace cinco años, aunque se mantenía activo, no lograba papeles icónicos y sus grandes apuestas como 47 Ronin La Leyenda del Samurai (47 Ronin, 2013) y El Abogado del Mal (The Whole Truth, 2016) no cumplían con las expectativas en la taquilla. Asimismo, El Maestro del Tai Chi (Man of Tai Chi, 2013), su ópera prima como realizador, casi que pasó inadvertida por las salas de cine.

El resurgimiento ocurrió cuando Chad Stahelski, quien se había encargado de las escenas de acción de Matrix (1999), se lanzó a dirigir y no dudó en llamarlo para que interprete a un sicario con devoción por los perros en Sin Control (John Wick, 2014). El cineasta confiaba en que Reeves seguía aceptando desafíos, como entrenarse durante meses y aprender artes marciales. Y así fue: casi sin la ayuda de dobles de acción, el actor volvió a romper piernas, esternones, y tickets.

Ascenso y caída de un arquero de hockey

En su adolescencia, Keanu tenía demasiadas pasiones. Después de dejar la secundaria se enfrentó a una decisión que todavía recuerda: elegir entre el arte o el hockey sobre hielo. Finalmente, a pesar de sus habilidades bajo los tres palos, la actuación se transformó en su profesión y también se desempeñó como bajista en distintas bandas de punk.

Después de rechazar el papel protagónico en Pelotón (Platoon, 1986), film que terminó lanzando a la fama a Charlie Sheen, Reeves consiguió su primer éxito como un descerebrado en Bill y Ted (Bill & Ted's Excellent Adventure, 1989). Mitad en broma, mitad en serio… Keanu ha dicho que su mayor pesadilla era que su tumba solo dijera: “Interpretó a Ted”.

En la primera mitad de los noventa, su carrera despegó definitivamente gracias a sus roles en Punto de Quiebra (Point Break, 1991), Drácula (1992) y Máxima Velocidad (Speed, 1994). En esa época, ya había empezado a destacarse por algunos gestos inusuales como resignar gran parte de su sueldo para que el estudio pueda contratar a Al Pacino en El Abogado del Diablo (The Devil's Advocate, 1997).

En el momento más álgido de su carrera, la tragedia sacudió su vida personal. A fines de 1999, a pocos meses de interpretar a Neo en Matrix, su novia Jennifer Syme dio a luz con ocho meses a Ava Archer Syme-Reeves, que nació muerta. El dolor hizo que la pareja terminara. En 2001, Syme falleció como consecuencia de un choque contra tres autos que estaban estacionados en un boulevard de Los Ángeles. Tras la noticia, Reeves cayó en una depresión profunda, de la que tardaría muchos años en salir.

Recientemente, a casi dos décadas de aquél accidente fatal, el actor ha logrado hacer el duelo y salir adelante. En los últimos meses se lo vio públicamente con Alexandra Grant, una artista de 46 años, con quien tenía una excelente relación pero no había trascendido ni siquiera el rumor de un romance.

Enamorado y con su agenda cargada de proyectos, Reeves se encuentra en un gran momento. Incluso, ya ha dicho que va a seguir ofreciendo patadas y escenas imposibles hasta que sus piernas se lo permitan. Inoxidable.

