Kim Kardashian gastó USD 1.000.000 para festejar su cumpleaños en pandemia

El festejo duró cinco días y para participar los invitados tuvieron que realizarse una prueba de Covid antes de viajar. Según reveló Page Six, Kim alquiló un avión Boeing 777 para trasladar a sus treinta invitados a "The Brando", el lujoso resort de Marlon Brando.

tahiti.jpg

El viaje comenzó el 20 de octubre y regresaron a los cinco días. “El grupo se limitaba a los familiares y amigos más cercanos de Kim. Todos fueron examinados antes de partir en medio de la noche en un Boeing 777 privado”, indicó el sitio web.

Durante esos días los invitados disfrutaron de cenas, tratamientos de spa y caminatas guiadas, pero todo bajo una condición: nadie podría publicar nada en las redes sociales para respetar la privacidad de las Kardashians.

La única autorizada en realizar publicaciones fue la cumpleañera quien expresó a través de su instagram junto a un carrousel de fotos de la particular fiesta: "40 y sintiéndome tan humilde y bendecida. No hay un solo día que dé por sentado, especialmente durante estos momentos en los que todos recordamos las cosas que realmente importan. Para mi cumpleaños de este año, no podría pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy. Antes de COVID, no creo que ninguno de nosotros apreciara realmente el simple lujo que era poder viajar y estar junto a familiares y amigos en un entorno seguro.", publicó Kim Kardashian.

Y explicó cómo fue el procedimiento para sorprender a sus familiares: "Después de 2 semanas de múltiples exámenes de salud y pedirles a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde pudimos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento. Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida".

Pero como era de esperar -bajo el contexto que se está viviendo-,y a pesar de las explicaciones brindadas por la empresaria, el lujoso viaje de las Kardashians molestó en su país y generó revuelo por las fotos donde se veía a los invitados sin barbijo o sin mantener la distancia social.