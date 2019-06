"Yo no colaboré en la locura que proponían desde el kirchnerismo. De hecho, en el momento más difícil del kirchnerismo, en El Trecetrabajaban los actores K. Qué pute... este canal", manifestó.

ADEMÁS:

Asimismo, el también actor aclaró que le "parecía raro" que insultaran a Clarín pero luego trabajaran sin inconvenientes, lo cual, destacó, "le hacía muy bien al canal".

LAS MEJORES FRASES DE SUAR

"Yo pensaba: '¿putean y vienen?'. Me parecía raro, pero sentía que le hacía muy bien al canal. Yo contrato talento, esa es mi ideología. Ahora, me decís que me putean a mí, a Pol-ka... tampoco soy 'Sor Teresa'. Me insultás y afuera, tomatelás".

"Durante el kirchnerismo vi cosas que no me gustaron y lo transmití. Había mucha agresividad, cierto autoritarismo, formas que no me gustaban, y sentí que lo tenía que decir desde mi lugar".

"Con el tiempo me di cuenta de que lo que piensan los actores, ya sean K o de extrema izquierda o derecha, está relacionado con su ideología, pero también con qué mamaron desde chicos, qué les pasó a sus padres, sus realizaciones personales y sus frustraciones".

"Lo que pasa en la TV marca agenda. El año pasado hubo una mala programación. No me fue bien, no le encontré la vuelta y el canal bajó, pero este año con 'Argentina, Tierra de Amor y Venganza' crecimos cuatro puntos en el prime-time. Me doy cuenta que lo que tengo que mejorar es el contenido, porque la ficciones continúan generando interés".

"Nunca me comí lo de la fama. Fue lo que más rápido aprendí. Soy un bicho de la TV. Es una profesión donde se transmite con las palabras".

"El mayor le indicaba todo al menor. Fue una muy linda época de formación y trato de fomentarlo".

"Quiero seguir trabajando. Me gusta mucho la docencia, tengo ganas de armar la escuela de producción y transmitir todo lo que aprendí a los más jóvenes que tengan ganas de estar en la televisión".