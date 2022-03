L-Gante fue denunciado por agredir a un joven con un arma

Según la información que trascendió, el exitoso cantante de la Cumbia 420, le habría pegado un culatazo al fanático cuando éste se acercó a la casa de su mamá con la intención de conocerlo.

Hasta el momento ni Elían González ni su familia hablaron al respecto. Si lo hizo su abogado, Alejandro Cipolla, quien confirmó al portal Ciudad Magazine que su cliente no estaba ni cerca del lugar de los hechos.

image.png Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante

"Creo que no es contra el L-Gante sino contra un conocido", señaló el letrado. "No me notificaron de la denuncia. Hoy pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia, pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital".

La víctima, quien terminó desvanecida en una plaza del Barrio Bicentenario de General Rodríguez, fue asistida por la Policía, quien la llevó hasta el hospital de Vicente López para que se le hagan las primeras curaciones.

Actualmente la denuncia quedó a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de General Rodríguez.