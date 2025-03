La confesión de Lali Espósito que descolocó a su novio, Pedro Rosemblat

Entre otros momentos, el periodista quedó sorprendido luego de que la cantante le confesara que uno de sus temas está inspirado en el vínculo amoroso que mantienen.

Luego del escándalo por los dichos del streamer Eial Molavsky -dio a entender que tuvo un romance con la cantante- , quien le pidió disculpas públicas, la artista reveló picante a Pedro, con quien está oficialmente desde febrero del 2024, que le dedicó un tema.

"Mejor que vos"

“Esta canción que mecionás, ‘Mejor que Vos’, la hicimos juntos con Ale Sergi, videazo, hacete un poco cargo de la letra también”, dijo ella y el periodista contestó descolocado: “Ah, ¿sí?, me estoy enterando en este momento Mariana”.

“Pero mi amor... ‘ahora encontré uno mucho mejor que vos’”, comentó entonce la actriz y le explicó: “‘Siempre lo hace con ganas’. O sea, no es todo autorreferencial, pero sí, uno se inspira en la vida”.

Embed

“Acá el Indio Solari nos dijo ‘la música es para imaginar’”, le respondió Rosemblat por su parte y Lali refutó: “No, estás muy literal hoy. Yo el Indio Solari no soy, claro está, pero a mí me inspiró el amor”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/1899524138726834335&partner=&hide_thread=false Lali Espósito confesó que le dedicó su canción "Mejor que vos" a Pedro Rosemblat: "Hacete cargo de la letra, es muy literal, yo el Indio Solari no soy". https://t.co/ymqUU3xdkI pic.twitter.com/y05Sy69CXg — MDZ Online (@mdzol) March 11, 2025

"La música es mi campo de batalla"

Pedro Rosemblat empezó su programa "Industria Nacional", en la señal de streaming Gelatina, donde recibió como su primera invitada a Lali Espósito, su novia.

La visita de la cantante ocurre días después de la polémica originada en Olga por los dichos de Eial Moldavsky, que se refirió a la intimidad de la cantante, generando gran repudio en redes sociales.

Al comenzar el programa, el conductor hizo un juego de palabras con Lali hasta que anunció su llegada. "Hay muchísimas personas en las inmediaciones del estudio, ella está al llegar. Yo estoy formalmente nervioso", aseguró y siguió hablando sobre la programación de Gelatina.

Pasó un rato largo y las visualizaciones alcanzaron mediciones muy altas hasta que finalmente llegó Lali al estudio y apareció diciendo "me tienen hace media hora, hola Pedro, hola mi amor, nunca saludé a un conductor con un beso en la boca".

"Estás muy linda, Mariana", le dijo él y reconoció que estaba muy nervioso: “Le propuse contarle por dónde va y ella no quiso saber".

Durante el 2024, Espósito tuvo un momento de “respiro” en su carrera: “Ese boxes sucedió por varios motivos, el principal fue personal, porque no conozco otra cosa que no sea laburar, desde que soy muy niña. Este año, por una necesidad artística tomé la decisión para encontrar cuál es mi lugar”.

“Sentía que hace muchos años tenía mi casa abandonada. La exposición, con respecto a lo público, lo que pasó con el presidente y demás, me invitó a meterme para adentro y pensar con claridad. Cuando te pasan cosas que no están buenas, está bueno amortizar lo que me pasó y transformarlo en algo positivo que es la idea principal de hacer arte”, reveló la artista.

En cuanto a su canción “Fanático”, que fue retomada casi como un himno político y social, Lali sostuvo: “Me hago cargo, elegí la narrativa de la canción, elegí hablar de eso, no de una persona porque no dirigí la canción a alguien en particular, sino a un tipo de persona que tiene los rasgos de fanático obsesivo. Es una persona que te odia, pero en el fondo le interesás muchísimo y sin darse cuenta, hasta quizás te aprecia”.

“Soy responsable de lo que digo, del video de la canción y la ironía que maneja, soy consciente y lo pensé de esa manera. Una vez que el hecho artístico se suelta, esa pieza trabaja por sí sola y es imposible manejar lo que genera en otro. Las acciones me emocionan muchísimo, pero es algo que decidieron hacer con esa pieza”, agregó la intérprete.

“Hace poco aprendí que la música es mi campo de batalla, lo digo ahí, no necesito decirlo en un tweet. De hecho, me siento menos por*nga poniendo un tweet de algo que escribiendo una canción”, concluyó al respecto.

Asistimos a una época donde se nos da el hecho de olvidarnos de la humanidad. Cuando alguien comete un error, en las redes, en los streamings, la cancelación y el señalamiento, lo hacemos todo desde el ‘yo virtual’. Cuando uno comete un error en esta época, ¿está pidiendo perdón desde el ‘yo virtual’ porque está sufriendo esa parte o desde mí por lo que humanamente hice mal?”.