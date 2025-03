Eial Moldavsky volvió a hablar de sus polémicos dichos sobre Lali Espósito

"Estuve muy mal. Fueron días muy malos, de mucha tristeza, mucho arrepentimiento y de mucha angustia. Si bien claramente no soy la víctima de esta historia, los días fueron muy malos, estaba muy triste. Estoy muy arrepentido, muy golpeado y muy triste de verme así", comentó en diálogo con el ciclo de América TV.

Además, el hijo de Roberto Moldavsky reveló lo que siente por sus dichos sobre un supuesto encuentro íntimo con la cantante y actriz.

Embed

"Siento un rechazo muy grande por verme a mí mismo, que es lo peor que te puede pasar. Quizá si yo lo viera en otra persona también tendría críticas, así que no tengo mucho para opinar. Hay gente que me golpea más, hay gente que me genera más desprecio, así que no me interesa lo que opinen", acotó.

Sobre el enojo de la artista, sostuvo "Ella se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele. Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta. Yo estoy muy triste de haber sido quien lo dijo y estoy muy triste de haber dejado en ese lugar a una persona que quiero, que admiro, que respeto, que es un símbolo de este país y que la voy a seguir queriendo y la sigo admirando como lo hice toda mi vida. Me siento muy mal".

Por último, Eial Moldavsky aprovechó la oportunidad para pedir disculpas por lo ocurrido durante su programa y luego de las críticas que recibió.

"Tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón todos los días y me voy a arrepentir todos los días de lo que dije. Espero que, en algún momento, la vida, el tiempo y las cosas sigan adelante porque bueno, de eso se trata equivocarse. De mandarse una cagada y lidiar con eso el resto de tu vida y ver si tu vida es más que eso que hiciste", cerró.