La conmovedora despedida de Nicolás Cabré a su madre

"Mi mamá y mi papá me obligaron a juntar toda mi plata y me llevaron a comprar un departamento para mí, sin ellos tener casa. Ellos siempre guardaban la playa y yo no sabía que se hacía. Papá era taxista y, en un momento, quería cambiar el auto, tenía que pagar el auto. Estaba pagando un plan y no quería aceptar que le preste plata", recordó Nicolás, tiempo atrás, sobre cómo eran sus padres, en una entrevista en tevé con Dante Gebel.

"Me llevó un mes convencer a papá de que lo haga. Para él, la plata mía era mía. En una época, hice una obra a la que venía a ver todos los días y, luego, me preguntaba cómo me había ido. Pensaba que no lo había visto siempre ahí, sentado. Cuando él murió, me tomé casi 2 años que me quedé en mi casa", rememoró Cabré, a corazón abierto, tiempo atrás.

"Cuando volví a hacer teatro siempre le encuentro o le invento un lugarcito... Mi viejo fue, es y será mi faro. Y los recuerdos que tengo con él y lo que fue, lo que me enseñó, cómo estuvo y cómo me protegió es algo que me hace sonreír. Siempre lo tengo presente y por eso sueño con que el día de mañana, cuando la vida transcurra, Rufina (su hija, hoy de 12 años) me recuerde de esa manera”, expresó Cabré, sobre la vital importancia que tienen sus padres en su vida.

LA DESPEDIDA DE CABRÉ A SU MADRE

Nicolás, celoso de su vida privada, cuidador infinito de su intimidad, esta vez abrió su corazón y habló del mal momento que atraviesa. Lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió una bella imágen de su mamá cuando era niña y le dedicó unas tiernas palabras, en una conmovedora despedida.

“Hoy te fuiste y encontré esta foto tuya. Volá alto Cristina. Volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”, expresó Cabré, desde su historial de IG, en su último adiós dedicado a Cristina. Fuerza, Nico.