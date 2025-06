Cómo está Martín Ortega, hijo de Palito y Evangelina Salazar, internado en una clínica de salud mental

"Está muy bien. El sigue internado. Estamos muy tranquilos y muy contentos de que él esté a salvo...", se sinceró Julieta, en una nota para Puro Show, en El 13, al referirse al presente de su hermano, hace varias semanas bajo estricto tratamiento médico, a fin de recuperar la estabilidad en su salud emocional y alejarlo del consumo de sustancias nocivas.

"Creo que toda la familia fue importante para buscar una solución. Bueno, estuvimos los dos mayores. Martín es el mayor de la familia, yo soy la segunda. Y, durante mucho tiempo, fuimos los dos muy compañeros... A mí me preguntan si estoy preocupada y digo "no, preocupada estaba antes", dijo Ortega, en referencia a lo que le pasaba antes de lograr que Martín ingrese a una clínica de rehabilitación.

"Para mí, tener una persona querida en consumo es para tratar de hacer algo para que esté mejor. Preocupada estaba con él afuera y consumiendo. Ahora estoy chocha. La preocupación es cuando ves a un ser querido destruyéndose. Una vez que está internado, a salvo y en un camino de volver a construirse desde otro lugar sin consumir sustancias que lo destruyen todo es alegría para mí a partir de ahí", agregó la también hermana de Emanuel.

JULIETA HABLÓ DEL PEOR MOMENTO DE MARTÍN

Con la claridad que la caracteriza a la hora de las declaraciones públicas, Julieta se refirió al miedo más grande que la atravesó durante un tiempo, inmersa en el delicado presente que tenía su hermano y que, claro, ponía en alerta a toda la familia, por el riesgo que implicaba la enfermedad que tenía el mayor de los 6 hijos de Palito y Evangelina.

Clan Ortega.jpg El Clan Ortega incluye a Palito y Evangelina y a seis hijos del matrimonio, que lleva casi 6 décadas juntos.

"Pensé que se iba a morir, como todo adicto. No hay mucha vuelta con la droga, no hay mucha vuelta con una persona que consume de manera problemática, no hay muchos destinos posibles", confió Julieta, súper sincera, en lo tanto supo preocuparla y tenerla inquieta sobre la realidad de uno de los integrantes del clan Ortega.