Explotó la bomba y la reacción de Wanda

Todo comenzó con una "bomba" que lanzó en vivo el periodista español Jordi Martin este miércoles en Intrusos (América). "Wanda le fue infiel a Mauro en Dubai con un excompañero suyo. Hay amor entre Wanda y Keita, quien está casado", tiró el ibérico.

Wanda estaba mirando el programa y le mandó un mensaje al panelista Guido Záffora vía WhatsApp: un emoji de una carita sorprendida. ¿Su asombro fue porque la descubrieron y se estaba haciendo público o porque no ocurrió? Una pregunta que aún no tiene una respuesta clara.

20230126_135448.jpg

Según Jordi Martin, Wanda y Baldé estuvieron hospedados en el hotel Ja The Resort e Icardi los habría descubierto por los gastos de la tarjeta bancaria de la empresaria. Además, y siempre según los dichos del periodista español, Mauro había revisado las cámaras de seguridad del domicilio de la pareja y habría visto un ingreso del senegalés.

La respuesta de Keita Baldé y su esposa

keita-balde-y-su-esposa-lanzaron-una-dura-respuesta-contra-mauro-icardi-y-wanda-nara-1498508.jpg

Horas después de esta revelación, Keita y su esposa hablaron públicamente para dar su versión; el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live) aseguró que conversó 13 minutos con ambos y le dijeron: “Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada”.

Simona confirmó que Icardi la contactó por un mensaje que Keita le envió a Wanda, pero aclaró que ella jamás le devolvió la llamada. Por otra parte, el futbolista dijo que su colega no intentó comunicarse con él.

“Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro, ¿cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial”, cuestionó Balde y su mujer disparó: “A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo. (...) Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café”.

Y apareció Icardi

mauro-icardi.webp

Después, Icardi apareció y en unas historias de Instagram aseguró con imágenes que la mujer de Keita lo llamó a él (y no al revés). "Nunca hice ninguna llamada, solamente el mensaje que compartí en la historia anterior. Me llamó ella cuatro veces hace un rato”, sostuvo.

El mensaje del que habla el delantero del Galatasaray es uno que mostró también en sus historias. "Sigue publicando fotos de cuando te casaste que invita a Wanda a Dubai. Me duele verte así publicando todo. Con el corazón te lo digo”, le escribió en un mensaje privado.

“Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. Tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó", concluyó el tema.

Amenazas a Keita Baldé

keita balde.jpg

Tras este embrollo, el jugador del Spartak de Moscú de Rusia está recibiendo comentarios agresivos y amenazas en Instagram. “¡Aléjense de la familia Icardi!”, “No te metas con Mauro”, “Sos un pésimo jugador”, “Esto es una advertencia: que vos ni tu familia se acerquen a Icardi”, “No eres nadie al lado de Icardi", "Evita problemas y mejor no le hables a su esposa”, le dijeron.

El que más le dolió tuvo que ver con su profesión: “Si sigues insistiendo terminaremos con tu carrera. Te buscaremos, cruzaremos y te lo haremos entender”. Sus seguidores no dudan de que el argentino está involucrado en estas advertencias, ya que la mayoría llevan la firma “Soldados de Icardi”.

Esta historia continuará...