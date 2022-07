La emoción de Michael Bublé al escuchar a su hijo Noah tocando el piano

El cantante Michael Bublé no pudo ocultar su emoción al escuchar a su hijo Noah tocando el piano y dijo que tenía "Más talento que yo en todo mi cuerpo"

El cantante Michael Bublé, esposo de Luisana Lopilato, no pudo ocultar su emoción al escuchar a su hijo Noah -de 9 años- tocando el piano y subió el video a sus cuentas de TikTok y de Instagram y lo acompañó con el texto "Más talento en sus deditos que en todo mi cuerpo" ("More talent in his little fingers than I have in my whole body").