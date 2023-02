Tras el 3-0 a Croacia, la cronista de la TV Pública Sofi Martínez no sólo lo entrevistó sino que le agradeció por la felicidad que le había dado al pueblo argentino, sin importar el resultado de ese último partido decisivo ante Francia. Y como ejemplo, le señaló que miles de chicos argentinos lucían por esos días con orgullo la camiseta 10 con el apellido del rosarino.

Concretamente le expresó: "Lo último que te voy a decir no es una pregunta sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie".

SofiMartinez-Messi.mp4

Esas palabras desencajaron a la Pulga que de inmediato agradeció el mensaje y -a la luz de lo que dijo ahora- las tiene muy presentes: en el marco de una nueva nota (en este caso con el diario Olé), recordó ese diálogo cuando le mostraron la camiseta albiceleste y la mencionó a la periodista.

Fue su novio, el también periodista Diego Leuco quien decidió contarle lo sucedido y el encargado de grabar su reacción al ver ese momento en pantalla; la pareja compartió ese emotivo momento en sus redes sociales y el exconductor de Telenoche no dudó en demostrar lo enamorado que se encuentra.

En el video se lo escucha a Leuco que le dice "yo escuché lo que dijo Messi sobre vos, pero vos no lo escuchaste todavía", mientras la graba a ella nerviosa, con su cabeza apoyada en sus manos, frente a un gran televisor y moviendo sus pies por la ansiedad.

Sofi-reaccion.mp4

"Sí, sí, vi camisetas por todos lados, como me dijo Sofi en la nota antes de la final. Ver camisetas de gente en todo el mundo del 10 de Argentina, de Messi, es algo muy lindo. En todos lados", dice Messi y la emoción de Martínez le llenó los ojos de lágrimas.

"Ay 'como dijo Sofi', qué gracioso... ¿Lo podemos ver otra vez?", alcanza a decir y le pide a su pareja si puede escucharlo una y otra vez, como para caer que el mejor futbolista del mundo está hablando de ella.