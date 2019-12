Pero ayer, quien le salió con los tapones de punta en Intrusos fue la ex mujer de Eduardo, Karina Antoniale, quien no dejó bien parado a ninguno de los dos. Al padre de sus dos hijos adolescentes lo trató de amarrete y a Marengo de objeto sexual.

En verdad lo dio a entender, Antoniale, dijo que el conductor de Intrusos (América) era quien debía poner el adjetivo correcto. Y Rial, sin pelos en la lengua, pronunció la palabra "prostitución" y ella se atajó: "Lo dijiste vos". Ayer por primera vez se conocieron públicamente imágenes de Marengo y Eduardo Fort juntos en una fiesta de la empresa de chocolates.

Antoniale aclaró que siempre estuvo al tanto de esta relación amorosa: "Yo lo dejé a Eduardo hace cinco años porque lo dejé de amar y me dijo: ‘si te vas de al lado del rey, pasas a ser una plebeya’. Y después de 25 años, no me dejo ni un departamento’.

Al mismo tiempo que se oficializa la relación de su ex marido, Antoniale por primera vez habla del tema en un programa de televisión: "Eduardo me está haciendo la vida imposible, en el 2015 arreglamos un dinero por los chicos y recién este mes me aumentaron un 70 por ciento. Mis hijos no viajan más a esquiar, ni viajan en aviones privados, y tuve que salir a laburar’, se quejó. Según contó la madre de los hijos de Eduardo Fort, éste, pese a sus relaciones sentimentales, siempre quiso volver con ella: ‘Me enteré por una amiga que le dijo que siempre voy a ser el amor de su vida y a Rocío la llama ‘Esta chica’’.

Karina respondió que ése sería uno de los motivos por los cuales no quería blanquear su relación con Rocío Marengo. Y apuntó a su ex marido: ‘Todo el dinero está a nombre de la empresa, a mí me garcó de una manera increíble. !Tiene hasta los autos a nombre de la empresa y legalmente no me correspondía nada!, yo no quería nada a nombre mío porque nunca pensé que lo iba a dejar de amar"!.

La ex de Eduardo Fort señaló que vive con él una guerra judicial. Antoniale explicó que "tuve que hacerle un allanamiento en la casa. No me daba un mango, yo tenía las tarjetas de créditos Centurión, departamento en Miami y viajaba’ y agregó que no le quedó más remedio que iniciar un demanda por "acoso económico".

Sobre Rocío Marengo, la ex de Fort dejó entrever que la modelo ejercía la prostitución: ‘Jamás me crucé a Rocío, me enteré que ahora le está pidiendo que le regale un auto, a mí me regalaba un auto todos los años, un reloj, todo. Sé, al igual que ustedes, lo que ella hace en Chile, tiene amigos’.