Con ella mantuvo una larga relación pero apenas nació Bautista, hoy de dos años, se separaron. Pero parece que en la ex pareja el tiempo no cura, sino que hiere cada vez más.

"Rodrigo no cumple con sus deberes de padre, ni con lo económico ni con las visitas, ni nada. Al nene se lo lleva una o dos veces por semana", dijo.

Noya, sin embargo, no dejó pasar semejante acusación: "Me separé porque era una relación tóxica que no funcionaba. No lo buscamos y tuvimos un hijo hermoso. Por mi experiencia de vida y por mis padres siempre tuve la enseñanza de remar la pareja. Fuimos y volvimos unas cuatro veces. Ella intenta separarme de Martina (su nueva novia), contó el actor en la CNN Radio.

Noya señaló que desconoce los motivos del enojo de la madre de su hijo: "No sé si quiere volver, pero esta enojada con la situación".

Rodrigo agregó que "no tengo un régimen establecido para visitar a mi hijo. No tenemos y no hay abogados de por medio pero ahora va a haber. Lo que se rompió es el diálogo y lo más sano es que alguien nos diga cómo actuar en estos casos". Todo el tiempo Noya esquivó entrar en un ida y vuelta con la madre de su hijo.