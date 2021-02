La foto al desnudo de Alejandra Maglietti que enloqueció a sus fans

La panelista siempre se las ingenia para generar revuelo con sus publicaciones.

Su último posteo estuvo relacionado con una vieja foto donde la modelo posó desnuda, con una mirada penetrante y el sol de fondo iluminando la escena.

“#Tbt de una foto que me hizo hace algunos años atrás (no recuerdo bien cuántos, pero varios) @guillermofridman que me convenció de hacerlas sin makeup y salió esto por que el es un genio!”, escribió Maglietti.

Como era de esperarse, la foto fue recibida con alegría por su más de millón y medio de seguidores. Los mensajes que recibió Alejandra elogiaban su belleza natural.

“Hermosa”, “Sos hermosa al natural”, “Sos una bomba sin tanto maquillaje”, “Sos una diosa y más sin maquillaje”, “Ni falta te hace el maquilla, sos una diosa”, son solo algunos de los mensajes que pueden leerse en la publicación.