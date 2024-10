La fuerte crítica de un músico de los Fabulosos Cadillacs al disco de Charly García

“Me da mucha pena lo que le hacen a esa persona. Me parece muy triste que no tenga amigos”, expresó Sergio Rotman, histórico saxofonista del grupo, fundador de Cienfuegos e integrante de Mimi Maura, la banda liderada por su esposa.

Durante el fin de semana, se conoció una reciente entrevista de Sergio Rotman, histórico saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, en la que opinó con dureza sobre La lógica del escorpión, reciente álbum editado por Charly García. “Me parece un espanto, una aberración”, dijo en dialogo con el diario Tiempo Argentino. Luego, el también integrante de Mimi Maura, banda liderada por su esposa, y Cienfuegos habló del entorno del músico: “Me da mucha pena lo que le hacen a esa persona. Me parece muy triste que no tenga amigos. Que nadie le diga, ‘vení tomá un té, a lo mejor hacerlo así no es necesario’. Yo jamás habría permitido que un amigo haga un disco así”.