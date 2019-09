Si bien es posible ver a los equipos de fútbol aparecer en las películas nacionales, con el ejemplo más claro en la clásica escena en “el cilindro” de El Secreto de sus Ojos (2009), en Hollywood no se habían logrado colar. Pero la irrupción del director vernáculo Andy Muschietti, confeso fanático del Rojo, dio vuelta esta tendencia.

El realizador, que este jueves estrenó en todo el mundo It Capítulo 2, logró colar allí a su equipo e infusión favoritos, y lo hizo de la mano de su admirado Stephen King, gracias a una escena en la que éste aparece tomando mate.

De esta manera, Muschietti, que hace unas semanas habló con POPULAR en exclusiva, obtuvo también otro trofeo con el cameo del autor de la novela en la que se basa su película, que desde hacía mucho tiempo no aparecía en ninguna producción de este estilo, sobre todo porque él se considera “mufa”. "Como yo no soy supersticioso… La escena estaba escrita de una manera, le tiré un par de ideas y él se fue enganchando y al final fue una escena de comedia", contó Muschietti en la conferencia de prensa que dio después de la proyección del filme.

"Soy de independiente y el mate me lo regaló una fan hace dos años. Lo tuve en la cocina dos años y me dije que lo iba a meter en la película en honor a todos los fans de Independiente", contó en esa ocasión, en tanto que su hermana Bárbara, que oficia de productora, explicó que, al no tener yerba mate a mano, debieron utilizar lavanda para llenarlo.

Desde la cuenta de Twitter de Independiente, celebraron el logro de Muschietti. “Sí, el escudo más lindo de todos aparece en It capítulo 2. Sí, lo sostiene una leyenda. No, no suma estrella. Pero está buenísimo. Grande, Andy Muschietti”, indica el mensaje.