En esta segunda (y última) parte de la lucha entre los Perdedores y Pennywise, el cineasta argentino Andy Muschietti concibe un gran espectáculo que se anima a plantear algunos temas profundos

¿Qué nos asusta? Algunos pueden ver la película con más golpes de efecto y ni siquiera inquietarse. Pero hay miedos que trascienden el sobresalto, y esos son los temores que trató Stephen King en It (1986). No se trataba exclusivamente de un payaso devorador de niños, también se encontraba un antagonista universal: el paso del tiempo. Trasladar ese terror a la gran pantalla era el mayor desafío que tenía el director argentino Andy Muschietti en It: Capítulo Dos (It: Chapter Two, 2019). Y la buena noticia es que ha logrado representarlo. Los chicos crecieron, sus miedos también.