"Say no more @diegotorresmusica. Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo", había escrito Coti en las redes sociales.

Este hecho no deja de llamar la atención dado que "Color Esperanza" es parte del quinto disco de Torres (Un Mundo Diferente, 2001) y el autor logró sus grandes éxitos interpretando varios temas clásicos de otros autores como Chalamán (Los Abuelos de la Nada), Yo te ví (Just One Look de Doris Troy), Por la Vereda del Sol (Walking on sunshine de Katrina & The Waves), Penélope (de Joan Manuel Serrat), y otras tantas.

Pero lo cierto es que Color Esperanza tiene un sabor especial, no sólo para Torres sino para toda la Argentina en particular ya que su difusión, en pleno desastre financiero y social del 2002, la convirtió en una suerte de recuperación del país.

ADEMÁS:

Por eso, la respuesta de Diego Torres no tardó en llegar. "Ante el revuelo generado en el artículo aparecido en el medio Español La Vanguardia, quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción Color Esperanza. Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres: Cachorro López , Coti y yo la autoría de la canción", escribió Torres en el mencionado medio.

"Esta canción es de las cosas más lindas que me han pasado en el camino de la música. Es difícil explicar la alegría y el orgullo que siento cada vez que subo a algún escenario a cantarla, la felicidad de ver como una sola canción es capaz de llenar de esperanza a tanta gente en tantos países. Gracias a todos aquellos que hicieron de Color esperanza una mágica canción, una especie de 'himno' que quedará para siempre", continúa el texto, que culmina con una arenga esperanzadora: “Cachorro y Coti, celebremos tantas cosas buenas que le hemos provocado a tanta gente porque le debemos mucho a esta canción".

Torres cantó la canción en el Venezuela Aid Live, el concierto organizado por el cuestionado multimillonario Richard Branson en la frontera de ese país con Colombia y en esa ocasión ya había recibido el cuestionamiento inicial de Coti Sorokin.

"Lo que dijo Coti es lo que yo comenté cuando bajé del escenario y hablé con la prensa. Quise que quedara claro que yo estaba ahí cantando por una cuestión humanitaria, no política, ni acompañando ninguna intervención militar de ningún país. Me sorprendió que no me escribiera a mí directamente cuando lo ha hecho por otros motivos. Igual que él tiene la libertad de decir lo que piensa, yo también la tengo para decir lo que quiero y cantar donde quiero", dijo Torres en aquella ocasión.

"Me cansé de quedarme callado y voy en defensa propia. Si no, quedo como un mentiroso y eso no lo voy a aceptar. Yo lo hablé con él un par de veces y fui bien claro. Desde ayer estoy intentando ubicarlo y enviándole mensajes en privado sin éxito. Hizo infinidad de entrevistas dando a entender que él le había escrito y hablando de cómo y dónde y por qué la había escrito", agregó.

"La canción la escribí con Cachorro López. Lo conté infinidad de veces. Primero hice el estribillo en letra y música y luego Cachorro me dio una melodía para la estrofa y al otro día le puse la letra a esa melodía. Punto. Cualquiera que diga otra cosa falta a la verdad. (…) De corazón, ojalá todo esto sirva para fortalecer a los verdaderos autores y compositores de canciones. Que la mayoría pasa penurias y que no pueden vivir dignamente de su talento y de su trabajo. Ni ellos ni sus hijos", expresó.