La madre de Viviana Canosa estaría internada por Covid

“Me informan que la mamá de Viviana Canosa, Mirta, está internada muy grave por Covid. Los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre”, señaló la periodista de espectáculos que también se desempeña en C5N.

Además, sostuvo que la ausencia de la conductora en los últimos días en el canal no fue sólo a causa de un robo sino por haber contraído el virus, pese a que ella lo había negado en su cuenta de Twitter, donde exhibió un test de PCR con resultado negativo.

Embed Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar “raros entendidos” aquí el certificado de mi Doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero!! pic.twitter.com/7Ld7os5Nhn — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 19, 2021

"Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá, ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupos de riesgo. Yo digo: la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen", añadió Quevedo.

En tanto, una fuente cercana a Canosa le comunicó al periodista especializado en espectáculos, Pablo Montagna del diario La Nación que sería cierto lo de la internación y que Mirta estaría intubada, pero estable.

En cuanto al origen de todo esta situación, muchos recuerdan que la escuela ORT, donde concurre la hija de la conductora, sufrió un brote de de Covid-19 con cepa Delta que a mediados de septiembre obligó a suspender las clases, y arriesgan que tal vez esa fue la causa por la cual el virus atacó a la familia.

La conductora de "Viviana con vos" no está al frente del programa desde el 13 de septiembre y este miércoles twitteó una imagen en la que anunciaba su regreso al piso de El Nueve para el lunes 4 de octubre.

Si nada se modificó en las últimas 72 horas, podría ser un indicador que su situación personal está bajo control. Mientras tanto, permanece la duda sobre su prolongada ausencia.