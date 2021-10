Un ejemplo de esto se dio este viernes cuando la mamá de Leo, Celia Cuccittini dio una entrevista en televisión durante el programa "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) casi que por iniciativa de ella.

Messi-mama-Celia-2.jpg A Celia Cuccittini, la madre de Messi, no le gusta dar notas pero en este caso accedió con gusto. Archivo.

La rosarina -que estaba viendo el programa desde su casa- le envió un mensaje a la panelista Pía Shaw para darle una información de primera mano y luego aceptó un llamado al aire del conductor del ciclo, Ángel De Brito.

En una conversación súper distendida, Celia contó que estaba contenta por el triunfo de Argentina ante Perú por las Eliminatorias y le confesó al conductor: "Los miro siempre. Recién le escribí al Pollo (Álvarez, conductor de "Nosotros a la Mañana" del mismo canal), porque lo quiero mucho, siempre me nombra y ahora estaba escuchando y le escribí a Pía porque la verdad que yo nunca doy notas... Bueno, ahora estoy dando una".

Consultada sobre su no presencia entre los participantes de la tercera edición de "MasterChef Celebrity" (Telefe) que arrancará las grabaciones muy pronto, la mamá del 10 argentino reconoció que existió la posibilidad pero que lo descartó por su agenda.

"¿Por qué no aceptaste MasterChef?", le preguntó De Brito a lo que le respondió directa: "Porque no. Ahora yo viajo. El 27 (de octubre) ya me voy. Y si no estoy ahora ahí es porque Lionel no encontró casa (en París)".

Luego de la presencia de Claudia Villafañe, que terminó ganando la segunda edición del reality culinario, la participación de Celia Cuccittini hubiera acaparado gran atención entre los televidentes. Quizás haya una posibilidad a fututo, ¿se animará?