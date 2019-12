A partir de ahora si ella lo desea puede cambiar su nombre por Natalia Jiménez, ya que la justicia comprobó, ADN de por medio, que es hija legítima de Carlos La Mona Jiménez. Los resultados del ADN se hicieron públicos esta semana, sin embargo ella los tiene en su poder hace varios meses. "Yo no quería que esto se haga público, intenté hacerlo de manera privada, pero no quisieron y tuve que ir a la justicia", expresó en declaraciones a El Doce, de Córdoba. "Hubiese sido más simple de otra forma, pero se dio así", asintió. El examen de ADN fue de común acuerdo, La Mona accedió a realizárselo sin ser obligado.

Desde siempre ella dijo que su papá la conoce desde que nació, que compartieron tardes en Córdoba cuando era niña (siempre vivió en Buenos Aires), donde viven sus tíos, y hasta se fueron de vacaciones juntos. Sin embargo, eso no bastaba y sentía la necesidad de tener un papel que asegure que no estaba mintiendo: "Es mi identidad, yo quería saber con una prueba científica. Yo lo sé, porque tengo recuerdos, fotos con él, cartas, cosas que él me regaló", aseguró.

Sobre el entorno, prefiere no hablar, aunque dice que tiene en claro que los hijos que integran el núcleo familiar de Jiménez son actores secundarios en esta historia: "Ellos no tienen nada que ver con lo que pasó, como yo". Si bien cuando era chica tenía contacto con La Mona, desde los ocho años todo se le hizo muy difícil y perdió el vínculo con el cuartetero, aunque ella dice no tener ningún tipo de resentimiento con él. Ella durante este tiempo se las ingenió para estar cerca de la Mona y reveló que lo visitaba a escondidas. De manera regular, viajaba a Córdoba para verlo en los bailes y aseguró que la gente la reconoce y la abraza. Desde abajo, como una fan más, sin poder decirle nada.

Ahora, la mujer afirmó a medios de Córdoba que "Quiero verlo, darle un beso y decirle que lo amo". Y entre lágrimas, reconoció: "La idea no es herir ni lastimar a nadie, sino saber una verdad. Jode, porque hay plata de por medio, quedenselá a la plata, a mi no me interesa. Yo hoy sé quien soy, nada más".

Ahora, Natalia puede caminar con la frente en alto y decir que su papá es el ídolo máximo del cuarteto.