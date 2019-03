A los pocos minutos, Ulises Jaitt decidió aclarar la situación sin entrar en demasiados detalles: "No voy a hablar del valor que tenía, pero era de mi conocimiento que ella siempre estaba con dólares porque quería cambiarlos para poder tener plata para vivir. Ella el último tiempo no estaba trabajando y sus ahorros eran en dólares".

Asimismo, el hermano de la mediática explicó que ese dinero lo tiene en su poder: "La mochila está en mi poder (…). Me la dieron y se quedaron con lo que consideraban importante para la investigación. Lo que no era importante, maquillaje, tarjetas y las llaves, ya está en mi poder".

"No voy a decir si tenía 1 peso o 50.000 pesos. Ella siempre tenía dólares, así que no me sorprende. Me lo guardo para mí, pertenece a su vida privada", sentenció.

