La nueva novia de Rusherking y su increíble parecido con la China Suárez

También llamó la atención el parecido de la española con la China Suárez, la ex pareja del músico argentino. Los usuarios de las redes sociales fueron los primeros en encontrar sus semejanzas físicas y también cierta similitud en los gestos con los de la actriz argentina.

Sin título-1.jpg Mar Lucas tiene 20 años.

Mar nació el nació el 9 de septiembre de 2002 en Sitges, ciudad que queda a 40 minutos de Barcelona, donde actualmente reside. De todos modos, la catalana viaja muy seguido a Madrid por cuestiones laborales.

La joven tuvo un novio muy popular, el tiktoker Naim Darrechi, de quien se separó en el 2021. Al siguiente año la vincularon con el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr,, pero ninguno lo confirmó o desmintió.

Según las versiones que comenzaron a circular, los artistas se habrían conocido días atrás en la popular fiesta organizada por La Bresh en la capital de España.

“Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire”, escribieron en las redes sociales de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América, junto a una foto de ambos de espaldas. El músico argentino, por su parte, compartió imágenes de su participación en la fiesta donde Mar Lucas cantó los asistentes a la velada.

“Constancia, trabajo y valentía. Formáis parte de todo esto”, escribió en sus redes sociales la joven y publicó videos de su paso por “la fiesta más bonita del mundo”, tal como la describió. “Gracias por tanto amor siempre”, agregó.

Mar Lucas compartió más 300 publicaciones en su cuenta de Instagram y en sus últimos posteos publicó las imágenes de su presencia en el Festival de Cannes.

“Todo lo que tocas lo haces brillar, recuérdalo. Todo está en tus manos. Disfruta cada día, de cada momento. Nos pasamos la vida preocupándonos por las cosas que nos faltan y a veces ni nos damos cuenta de que hay que estar agradecido de lo que tenemos. Esta noche fue muy especial”, escribió sobre su presencia en la cita cinematográfica.

Sin título-1.jpg Mar Lucas, influencer española.

Y comunicó que al día siguiente estaría “acompañando a un gran amigo” en la Plaza España. Así las cosas, se presentó frente a 50.000 personas en lo que ella definió como “indescriptible” y entonó junto a Juan Magán el tema “Por fin te encontré”, que canta junto a Cali & el Dandee y Sebastián Yatra.

“Ha sido todo un sueño. Sobre todo quiero darle las gracias a Juan Magán por ser de las primeras personas que ha creído en mí y por darme esta gran oportunidad. Gracias, gracias y gracias. Soy fan de Juan desde que tengo uso de consciencia, y de verdad que esto ha sido inexplicable, sigo en shock”, se sinceró la joven influencer.

Por su parte, previo a ser vinculado con Mar Lucas, el cantante Rusherking } subió una postal a sus redes sociales que causó impacto entre sus admiradores por la peculiar marca que se veía en su cuello. “No es un chupón, me picó un mosquito”, explicó el ex de la China Suárez, aunque muchos usuarios no le creyeron.