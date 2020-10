La Obra Social de Actores puso en venta su sede para pagar deudas

Desde la entidad notificaron que mientras tanto están en negociaciones con el Estado, con la intención de recibir una ayuda económica para paliar los problemas económicos que atraviesan.

“Durante estos últimos tiempos hemos comunicado en varias oportunidades la difícil situación que atravesamos y cómo día a día se agravaba. En abril, a un mes de comenzada la cuarentena, no sabíamos si llegaríamos a funcionar al día siguiente. Llegamos hasta octubre a fuerza de administrar a cuentagotas los recursos, sin dejar de dar las prestaciones requeridas, extremando al máximo todas las gestiones posibles para hacer frente a la situación. Las prestaciones de farmacia tuvimos que darlas por reintegro porque priorizamos el pago de las clínicas, drogas vitales y todo lo que implica riesgo de vida”, arranca el comunicado.

La prestadora de Actores “tiene 850 afiliados jubilados y una mayoría de afiliados con aportes intermitentes”, agregaron.

En el texto que se detalló que: “Cuando un afiliado se atiende en un hospital público, tanto nacional como municipal, no es gratis. El hospital público envía la factura por los servicios brindados a la OSA. La medicación que provee el hospital también la paga la OSA. Les pedimos comprensión cuando no se puede acceder a solicitudes especiales, porque cada caso se evalúa clínicamente y no hay privilegios ni diferenciaciones para nadie”.

Ante el cuadro de situación tomaron la medida de “Vender el edificio de la OSA para pagar parte de la deuda prestacional y, por supuesto, continuar con las gestiones frente al Estado para que nos otorguen una ayuda que permita garantizarles la salud a todos los afiliados”.

El comunicado está firmado por el presidente de la obra social, Mario Carpi; la vicepresidenta, Adriana Milesi; el tesorero, Miguel Paludi; la secretaria de Acción Social, Silvia Kalfaian y la secretaria de Actas y Prensa, Ana Celentano.

CÓMO AYUDAR

El mensaje está acompañado por la cuenta para depósitos y donaciones de OSA: Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal 16, Monserrat. Cuenta corriente: Nº 15180/7, CBU: 0140016801401601518074. CUIT: 30-64621797-7