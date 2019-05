El actor publicó una sentida carta en la que se pronunció duramente contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por la utilización de la imagen de Aragorn, el personaje que interpretó en la trilogía de películas de El Señor de los Anillos durante la campaña política. En el tuit que compartió Vox, se puede ver en un meme a Aragorn enfrentarse, espada en mano, a diversas agrupaciones políticas y minorías de ese país.

ADEMÁS:

Entre otras cosas, Viggo especificó que “hay que ser bastante ignorante” para creer que utilizar al personaje en una campaña de un “partido xenófobo de ultraderecha” es lo correcto; y calificó a Vox de neofascista. Asimismo definió a Aragorn como un “estadista polítglota que defiende el conocimiento y la inclusión de las diversas razas” que pueblan la Tierra Media creada por J.R.R. Tolkien para los mencionados libros.

Por eso, y en el marco de un monumental recital que Calamaro brindó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el artista argentino no paró de realizar declaraciones que le valieron silbidos por doquier, y que quedaron atrás ante la magnificencia de su show.

“El rock and roll no es complaciente, el rock gusta, pero ofende”, dijo El Salmón, y que precedió a otra frase realmente memorable. “Yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír, eso es demasiado fácil, para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón”, disparó.

Ahora, falta ver si Viggo recoge el guante y le devuelve las palabras.