La plataforma de streaming Paramount+ llegará mañana al país

Con este desembarco, que también alcanzará a Estados Unidos y Canadá, el grupo ingresará al mercado del streaming que domina Netflix y que en el país incluye a otros gigantes internacionales como Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ o Starzplay, o las nacionales Contar, Cine.ar y Flow, entre otras.

Paramount+ contará con una amplia propuesta de contenidos originales y exclusivos y de todas las marcas del conglomerado, como MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET, Paramount Television, Showtime y Telefe Internacional.

La suscripción mensual en Argentina es de 299 pesos, y la plataforma estará disponible en el sitio web ParamountPlus.com y en dispositivos de televisión y móviles conectados a través de la aplicación para iOS y Android.

El servicio de transmisión está creando nuevo contenido basado en programas clásicos como Bob Esponja, Dora La Exploradora, The Daily Show, Frasier, ICarly, Inside Amy Schumer, MTV Unplugged, entre otros.

Apostará a la nostalgia para atraer a nuevos suscriptores como muchos de sus competidores. Es por esto que los elencos originales de programas como Rugrats y Real World vuelven para reiniciarse.

Mientras que las películas clásicas de la bóveda de Paramount también recibirán el tratamiento de serie. Inclusive, hay una serie The Offer sobre la realización de El padrino.

Además, algunos de los estrenos del estudio estarán disponibles 45 días después del lanzamientos en las salas de cine como Un lugar en silencio: Parte II.

Series

En la grilla de lo que podrá verse se destaca la serie The First Lady, protagonizada y producida por la ganadora del Oscar Viola Davis, quien interpretará a la exprimera dama Michelle Obama y estará acompañada en el elenco por renombradas figuras de la industria como Michelle Pfeiffer, Aaron Eckhart, Dakota Fanning y Gillian Anderson.

Otros contenidos de formato televisivo que estarán disponibles son Dexter, Ray Donovan, The Affair, Yellowstone, Two Weeks to Live, y The Man Who Fell to Earth, con Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud), basada en la novela de Walter Tevis y en la icónica película que en 1976 protagonizó David Bowie.

La lista se completa con la presencia series aclamadas por los fanáticos de Killing Eve, The Handmaid's Tale, American Rust, Guilty Party y The Offer, que narra los eventos sucedidos durante la filmación del clásico de Francis Ford Coppola El padrino.

Contenidos para la familia

Dentro del segmento infantil, Paramount+ se abastece de la biblioteca de Nickelodeon y tiene algunas de las franquicias más grandes del mundo, incluyendo Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, Dora la Exploradora y PAW Patrol.

Ofrecerá una gama de nuevos shows originales basados en los personajes más queridos en la historia de la marca, como el primer spin-off de Bob Esponja.

Nueva-Serie-Bob-Esponja.jpg La nueva serie de Bob Esponja tendrá forma de animación 3D y se llamará Campamento Coral, los primeros años de Bob Esponja.

Películas originales

En la categoría cine, la plataforma contará con estrenos como la cinta británica The Father, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, que reunió varias nominaciones para los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, que se verán el próximo domingo.

También dirán presente The Outpost, con Orlando Bloom; The Fanatic, con John Travolta; y franquicias clásicas del conglomerado como Misión Imposible y la trilogía de El padrino.

En América Latina, Paramount+ será el hogar de una colección de estrenos cinematográficos, como The Outpost con Orlando Bloom, The Fanatic con John Travolta y franquicias taquilleras clásicas como Misión Imposible y El Padrino.

Además ofrecerá películas de una amplia variedad de estudios, incluyendo las franquicias de James Bond y Los Juegos del Hambre, hasta las clásicas de La Familia Addams y Los Vengadores, que hará crecer la biblioteca de películas a más de 2.500 títulos.

Comedias

Uno de los géneros líderes en servicios de streaming, ofrecerá a los espectadores la posibilidad de vivir la experiencia de ver un capítulo tras otro con los personajes más conocidos en ese género.

En cuanto a las queridas franquicias cómicas, contara con una biblioteca de los mejores éxitos de comedia de América Latina, con títulos que se estrenan en 2021, como Se Rentan Cuartos S3, A Culpa é Do Cabral S9, Bar Central y Comedy Central Presenta.