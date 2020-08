La princesita Karina y Esmeralda Mitre ya no se pueden ni ver

Esmeralda salió a cuestionarla y a dejar en claro que "parecía un tema personal" pero esta vez Karina no se la bancó. "La falta de respeto ya me cansa. Siempre tengo que estar dando explicaciones de por qué me gustó o no", aseguró. Y entre lágrimas, sumó: "Podemos decir los cuatro (en referencia a los integrantes del jurado) lo mismo y siempre me van a señalar a mí. Por eso un artista no crece, eso es falta de humildad.

No hay gente más importante que otra. Me parece que lo que digo es para sumar, y que si no lo toman ya cuando hay algo que no permite dar un consejo no me da más interés hablar. Me parece que es una falta de respeto pero está todo bien, no pasa nada".

Sus dichos, como siempre ocurre en el Cantando, no pasaron inadvertidos y enseguida las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ella y Karina decidió agradecerlos desde su cuenta de Twitter. "Gracias a todos por sus mensajes. No son insignificantes, hacen bien y los valoro mucho. No estoy triste, solo, en general, un poco hinchada las pelotas. Algo normal que, seguramente, en ocasiones, les debe pasar", escribió la cantante. El mensaje de Karina tuvo mucha repercusión, con más de 15 mil "me gusta" y más de 600 mensajes, en su mayoría de apoyo para la cantante y jurado.

La bronca de Karina con Esmeralda se dio desde el primer programa y ahora ya no solo tiene que ver con el enojo, sino que también pasó al puntaje ya que en la última gala la jurado terminó por bajarles puntos por lo que ella consideró una falta de respeto. "No iba a poner un 1, pero la falta de respeto ya me cansa. Yo siempre tengo que dar explicaciones de por qué me gustó o no me gustó. Iba a poner un 3, pero pongo un 1. No hay menos -10, si no ponía un -10", le dijo.

Sin dudas que es uno de los duelos más calientes del Cantando y no escribió el último capítulo. Mientras tanto el enfrentamiento le rinde al programa ya que cada vez que la mediática aparece los números crecen considerablemente. Todo le cierra a la producción que lejos de tratar de bajarle el tono a la pelea, la celebra