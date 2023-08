La separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: ¿Qué dijo Camila Homs?

La bailarina, que tiene dos hijos con De Paul, optó por no profundizar en el tema aunque remarcó que le "sorprendió" la separación.

"No me esperaba la separación", dijo Homs por América y luego aclaró que con De Paul tiene diálogo "cordial" por sus hijos.

"Hoy puedo decir que no volvería con él", sostuvo la modelo que vive un romance con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata.

Además, aseguró que no tiene ningún tipo de diálogo con Tini.

"Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella. Y tampoco tuve interés", expresó la modelo.

Homs decidió no profundizar sobre la separación de De Paul y Tini, pero reveló que todavía tiene un tatuaje con el futbolista de la Selección Argentina que no se lo tapó, al salir el tema del nuevo dibujo sobre su piel que se hizo su ex antes de romper con la cantante pop.

Luego, Camila dijo que está pasando "su mejor momento" con José Sosa y que lo quiere "todo" con él.

"Estoy re enamorada, la verdad que sí", afirmó.

La separación

Tini y De Paul publicaron en sus redes sociales que decidieron ponerle fin a su romance tras casi dos años de relación y aseguraron que terminaron en buenos términos.

"Decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho", escribieron ambos en sus cuentas de Twitter.

Y añadieron: "Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto".

Durante el último mes, la periodista Paula Varela había confirmado esta separación, pero Ángel De Brito desmintió esta versión. "Ayer estaban tomando mates tranquilos mientras leían los rumores. No está separada de su novio", aseguró el periodista.

De Paul y Tini habían iniciado su relación en 2021, sin embargo no confirmaron su noviazgo hasta principios del 2022. La relación entre la cantante y el futbolista se volvió muy mediática tras la escandalosa separación entre el mediocampista y su ex pareja Cami Homs.

De Paul, de pretemporada con el Atlético de Madrid, regresará al país la primera semana de septiembre para jugar con la Selección Argentina contra Ecuador, en el estadio Monumental, en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Seguramente será buscado para que revele algún dato más sobre su separación con Tini.