"Camino a Francia" un documental con toda la previa del mundial de rugby

Camino.jpg

"Camino a Francia" comienza su cuenta regresiva a partir de la final del Mundial de Rugby 2019 en Japón, y relata todo lo que sucedió en los tres años y medio posteriores y fundamentalmente pone su foco en la preparación hacia el nuevo campeonato. Con un recorrido por cada uno de los seleccionados de Argentina, Chile y Uruguay y entrevistas a personalidades del mundo del rugby de primera linea, "Camino a Francia" cuenta con la participación de Juan Martin Hernández como host especial en Europa.

La docuserie fue realizada en seis países, Chile, Uruguay, Argentina, Irlanda, Inglaterra y Francia, con entrevistas a mas de 60 personalidades del mundo del rugby entre jugadores, ex jugadores y especialistas como Johnny Sexton (capitán y emblema de Irlanda), Romain Ntamack y Fabien Galthie (apertura y head coach de Francia), Marcus Smith (apertura ingles), Siya Kolisi, Faf de Klerk y Cheslin Kolbe (capitán y jugadores de Sudafrica), Eddie Jones, Quade Cooper y Nic White (entrenador y jugadores australianos), Gonzalo Quesada (ex apertura de Los Pumas, ex entrenador de Stade Francais y futuro entrenador de la seleccion de Italia), Mario Ledesma (ex entrenador de Los Pumas), Michael Cheika, Felipe Contepomi y Juan Fernandez Lobbe (head coach y staff actual de Los Pumas), Pablo Lemoine (head coach de Chile), Mario Menesses (head coach de Uruguay), entre otros.

Después de cada episodio de “Camino a Francia” y dandole continuidad y profundizando en las entrevistas más destacadas que presenta el especial, se estrenará en exclusivo por STAR+ de la producción “Camino a Francia - Factor H” -con la conducción de Juan Martin Hernandez- incluye ocho entrevistas de larga duración con los referentes de elite más destacados del deporte como Gonzalo Quesada, Felipe Contepomi, los jugadores argentinos Juan Imhoff y Marcos Kremer; Fabien Galthie, Johnny Sexton, Romain Ntamack, y al ex capitan de Los Pumas y presidente de PEGSA, Agustin Pichot.

Además de la docuserie y los especiales, la productora PEGSA presentará, a través de STAR+, "Compacto de los Partidos" un ciclo documental que, en el marco del décimo campeonato del mundo, repasara lo mejor de las nueve finales anteriores y los mejores nueve partidos de Los Pumas en mundiales.

Los compactos tienen una duración de 60 minutos y están compuestos de las nueve finales de todos los mundiales (iniciando en 1987 y hasta el último en Japón 2019) y los nueve partidos mas destacados de Los Pumas a lo largo de estos mundiales, Argentina-Samoa (1999), Argentina-Irlanda (1999), Argentina-Francia (partido inaugural, 2007), Argentina-Escocia (cuartos de final, 2007), Argentina-Sudafrica (semifinal, 2007), Argentina-Francia (tercer puesto, 2007), Argentina- Escocia (acceso a cuartos, 2011), Argentina-Irlanda (cuartos, 2015) y Argentina-Australia (semis, 2015)

PEGSA - CAMINO A FRANCIA 18.jpg

Y para lograr una cobertura integral del torneo, PEGSA viajara al mundial con el reconocido equipo de “Scrum”, formado por los periodistas especializados Alejandro Coccia, Martin Altberg, Ramiro Conti, Trinidad Bavio, Andres Airaldi (Uruguay) y Mario Sabag (Chile) y los analistas (y ex jugadores de Los Pumas) Juan Martín Hernandez, Diego Albanese, Gonzalo Tiesi y Marcelo Bosch.

Sinopsis de “Camino a Francia”

Episodio 1: “El Mundial de Todos” - Miércoles 2 de agosto, 23:00 hs. por ESPN2 y STAR+

Episodio 2: “EL LIBERTADOR” - Miércoles 2 de agosto, 23:30 hs. por ESPN 2 y STAR+

Episodio 3: “URUGUAY, ¡QUE NO NI NO!” - Sábado 5 de agosto, 19:30 hs. por STAR+ y Miércoles 9 de agosto, 23:00 hs. por ESPN 2

Episodio 4: “FRANCIA 2023: EL MUNDIAL DE LOS MUNDIALES” - Sábado 5 de agosto, 20:00 hs. por STAR+ y Miércoles 9 de agosto, 23:30 hs. por ESPN 2

Episodio 5: “PUMAS, SIEMPRE PUMAS” - Sábado 12 de agosto, 19:30 hs. por STAR+ Miercoles 16 de agosto, 23:00 hs. por ESPN 2

Episodio 6: “EN BUSCA DE LA GLORIA ETERNA” - Sábado 12 de agosto, 20:00 hs. por STAR+ y Miércoles 16 de agosto, 23:30 hs. por ESPN 2

Episodio 7: “EL TREBOL DE CRISTAL” - Sábado 19 de agosto, 19:30 hs. ARG por STAR+ y Miércoles 23 de agosto, 23:00 hs. por ESPN 2

Episodio 8: “RUGBY AL CALOR DE LAS BRASAS” - Sábado 19 de agosto, 20:00 hs. por STAR+ y Miércoles 23 de agosto, 23:30 hs. por ESPN 2

Episodio 9: “TODOS CANDIDATOS, NINGUN FAVORITO” - Sábado 26 de agosto, 19:30 hs. ARG por STAR+ y Miércoles 30 de agosto, 23:00 hs. por ESPN 2

Episodio 10: “EL GRITO DE AFRICA” - Sábado 26 de agosto, 20:00 hs. ARG por STAR+ y Miércoles 30 de agosto, 23:30 hs. por ESPN 2

PEGSA, la productora liderada por Agustin Pichot, anuncia la producción de una programación única y sin precedentes para ESPN / STAR+ en el marco del Mundial de Rugby de Francia 2023. La cobertura mas completa del campeonato con el mejor contenido para los amantes de este deporte que incluye mas de 50 horas de producto original para toda América Latina.