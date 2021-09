La televisión abierta se renueva desde el lunes

La pelea de El Trece es muy dura porque Telefe, sobre todo desde la pandemia, activa todos los sentidos de su grilla y pese a su indiscutido liderazgo no para de estrenar. No reposa ni se recuesta sobre sus éxitos. Después del fenómeno de La Voz, Telefe va con fórmulas probada a la noche: la segunda temporada de Bake Off a las 22.30 vuelve con la conducción de Paula Chaves (de lunes a jueves y domingos gala) con dos tres jurados: la revelación de Masterchef, Germán Betular, la consagrada Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

A las 23.45, en un horario otrora marginal, se anima a colocar la segunda temporada de Pequeñas Victorias en formato de miniserie sólo por dos semanas (en 2019 fue en tira diaria y en horario central) con Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio Peña. No será parte de esta segunda parte Inés Estévez. Las tres madres que comparten la crianza de Victoria tienen el desafío de enfrentarse como madres en el ingreso de la primera de Victoria.

El Trece quiere reforzar la tarde con el debut del ciclo de entretenimientos Match Game, a las 14.30, con la conducción de un nuevo personaje en la TV, el influencer que llena teatros por doquier: Agustín "Soy Rada" Aristarán. Para ello, el canal de Constitución se expone a una jugada riesgosa porque dicen que un éxito no se toca. Pero al querido y simpático Darío Barassi lo corren de las 14.30 e irá de 18.30 a 20 con 100 Argentinos Dicen, que lleva un año en pantalla y despuntó con un rating promedio de 9 puntos y picos de 10. Tal vez sea un buen "telonero" para el alicaído Telenoche, que naufraga con una marca de 7 puntos diarios. La audiencia de Barassi podría levantar la performance del noticiero.

El Trece variará bastante la franja de la tarde que queda de la siguiente manera: a las 14.30 Match Game, a las 15.45 El Gran Premio de la Cocina (hoy a las 17) con Carina Zampini a quien le acaban de confirmar la décimo cuarta temporada con famosos para cuando termine la décimo tercera. Como el nuevo reality sobre decoración y arquitectura de la productora de Tinelli, Hogar Dulce Hogar no llega con los tiempos, se extiende una temporada más el reality de cocina. A las 17, va Bienvenidos a Bordo con Guido Kazcka (hoy a las 18,30).

El Trece para la semana del 20 de septiembre se reserva una fuerte carta: la vuelta de la ficción diaria con La 1-15-18 Somos Uno, que tendrá un triángulo amoroso en una villa de emergencia, con Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe. Irá a las 22 para apuntalar a Showmatch, La Academia. Aunque en verdad, en pantalla las promociones de la ficción brillan por su ausencia.

Por el lado de América, existirá una importante movida de horarios para acomodar el nuevo programa de entretenimientos de Pamela David, La Ruleta de tus Sueños, que empieza el próximo lunes de 20 a 21. Desde el mediodía en adelante y hasta las 21, algunos ciclos se mueven y otros pierden media hora: Intrusos irá de 13 a 15.30 (ayer oficializaron el nuevo horario sus conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich); A la Tarde con Karina Mazzocco de 15.30 a 17.30; el Noticiero de América irá de 17.30 a 19; Polémica en el Bar, de 19 a 20 , allí se inserta Pamela con su ciclo de entretenimientos, y luego la grilla queda como está: Los Mammones de 21 a 22.30, Intratables de 22.30 a 23.45, y luego -en lugar del especial de Intrusos- arranca un mix de Polémica en el Bar, de 15 minutos hasta la medianoche, cuando arranca el programa político El País Elige.

Pero será por esta semana. Luego de las elecciones, el canal piensa en la segunda edición de Polémica en el Bar, que iría hasta la 1 de la mañana con cierto cambio de formato. Es que buscarán darle a la edición de medianoche un estilo a lo "Cafe Fashion" con un humor muy picante. Con respecto al elenco, ya están confirmados Roberto Peña, Pachu Peña, Nazareno Móttola, Claudio Rico y Gladys Florimonte.