Lady Gaga reveló que fue violada y quedó embarazada a los 19 años

La ganadora de los premios Grammy afirmó que un productor –cuyo nombre no reveló, ya que no quiere volver a verlo– amenazó con "destruir su música" si no se sacaba la ropa.

"Tenía 19 años, y estaba trabajando en un negocio, y un productor me dijo: Sacate la ropa. Dije que no y me fui", recordó la artista.

Lady Gaga, de 35 años, realizó estas duras revelaciones durante su aparición en "The Me You Can't See", nuevo programa sobre salud mental, creado por Oprah Winfrey y el príncipe Enrique y emitido en Apple TV+.

image.png Lady Gaga habló con Oprah Winfrey y el príncipe Harry sobre su experiencia de abuso

La cantante afirmó que se desmayó en medio de la agresión y que enfermó durante un largo periodo como forma de sobrellevar el dolor. "Estuve enferma durante semanas y semanas y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona, que me violó, me dejó embarazada en una esquina", declaró y agregó que luego estaba en la casa de sus padres "porque estaba vomitando y enferma". "Estuve encerrada en un estudio durante meses", señaló. Como resultado del trauma, Lady Gaga tuvo "un brote psicótico total".

"Durante un par de años no fui la misma" explicó la ganadora del Oscar, quien agregó que experimentó también autolesiones, cortándose y lanzándose contra la pared. "Crees que te vas a sentir mejor porque le enseñas a alguien: 'Oye, mira que me duele'. No sirve de nada", señaló. "Me hicieron muchas resonancias y escáneres en los que no encontraban nada. Pero tu cuerpo se acuerda".

La cantante explicó que no contó su historia como método de autoayuda. "Para ser sincera, es difícil de contar. Siento mucha vergüenza por ello", dijo. "No estoy aquí para contar mi historia porque quiera que alguien llore por mí. Estoy bien. Pero abran su corazón para otras personas. Porque les digo que he pasado por ello y la gente necesita ayuda. Así que eso es parte de mi curación, poder hablar con ustedes", concluyó.