Viviana Canosa habló sobre sus acusaciones contra Lizy Tagliani: "Yo no me retracté"

“No sólo tuve que escuchar muchas cosas en otros canales. No se metan con mi verdad, con la verdad. No me digan mentirosa. Los panelistas mediocres dijeron que me contradije y es mentira. Cuando me hacen notas me quieren sacar de verdad o mentira”, apuntó la periodista.

Además, la comunicadora agregó: “No me retracté, no inventen, no me saquen de contexto. Voy a llamar a todos los chonguitos que me dicen que tienen información de ustedes y les aviso a los conductores que mañana voy a arrancar con ustedes”.

Embed

En esta línea, la conductora enfatizó: “Que mentí y me retracté es una infamia”. Además, apuntó directamente contra la panelista: “Fernanda Iglesias dijo que me retracté y por eso tuve que ir antes a declarar. Dale Fernanda”.

Además, se refirió al programa Puro Show, también de El Trece y señaló a su conductor: “O Pampito (...) yo no me retracté, no me contradije, no miento. Para meterse conmigo tienen que tener muchas pelotas y a ustedes les falta”. En cuanto al magazine, añadió: “Una cosa es estar mal informado y otra es mentir. Cuando esta gente dice eso -que se retractó-, está mintiendo”.

Por su parte, el abogado defensor Juan Manuel Dragani insistió: “Muy lejos de todo eso. En la nota que brindamos, ante la pregunta de pedofilia, ahora que está judicializada la cuestión, no podemos responder, pero no significa que nos retractamos, sino todo lo contrario. La causa está en secreto de sumario y es mucho más grande que Lizy Tagliani”.

Como si fuera poco, la periodista se refirió a los encargados de la causa en el poder judicial: “Les traje todo esto macho, laburen e investiguen”. En este sentido, Viviana señaló a Paulo Coghlan: “Estás mintiendo, fui con un montón de pruebas ¿Crees que soy una imbécil que llega a Comodoro Py sin pruebas? Se denuncia con nombres, apellidos, datos y horarios. Eso es hacer una denuncia, Paulo Coghlan.

Para concluir, el letrado remarcó: “Los conductores de televisión que llaman para saber si están en la lista, quienes deben estar, ya saben quiénes son. La justicia está trabajando rápidamente. Viviana Canosa va a ampliar y ratificar la denuncia interpuesta”.

Embed

Viviana Canosa lapidaria con Pablo Duggan

Tras la denuncia por abuso de menores y una supuesta red de trata que realizó Viviana Canosa, el periodista Pablo Duggan dijo basarse en la ley para considerar que si “un chico no se siente abusado, no hubo abuso”, a lo que la periodista respondió que jamás lo dejaría al cuidado de un menor de edad.

Ayer, Duggan calificó como ”una chantada” la denuncia de Canosa y añadió: “Siempre hace una jugada de más, como los jugadores que van una más y cagan todo. Inventa que conspiran, que el poder mundial la persigue, un delirio todo. Canosa no le perdona el éxito a Lizy".

A lo que la conductora refutó que va “contra el poder de los medios de comunicación” al dejar expuestos a personalidades que habrían sido partícipe de la red de trata y añadió: “Un tipo que me dice que abusar de un pibe de 14 -años- no es un delito, debería estar preso. Me banco todo, pero a mí no me ensucien. Defiendan, si quieren, a la otra vereda”.

“No te invitaría a comer a mi casa, escondería a mis sobrinos y a los pibes de la familia. A mis hijos, al cuidado de Duggan, no los dejo ni en pedo. Vos decís que está bien abusar de un pibe de 14 años si da el consentimiento”, continuó la comunicadora.

“A vos te garpan por contar la historia que querés contar, llámese caso -Alberto- Nisman o -María Marta- García Belsunce. Para hablar de mi lavate la boca y otra cosa también”, remarcó Canosa.