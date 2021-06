Lali Espósito deslumbró con un vestido floreado

La cantante y actriz mostró un look que llamó muchísimo la atención de los fans, en donde se dejó ver con un vestido de flores y con botas altísimas.

lali.jpg

Fue después de una nota que brindó a un medio de España en donde también por ejemplo se mostró posando junto a un bate de béisbol y dejó un profundo mensaje de reflexión.

“Yo aprendo de todas las mujeres que me rodean y no me considero apta para dar consejos. Solo digo que si hay cosas de mi camino artístico y personal que las inspire es misión cumplida para mí”, comenzó citando a la artista el medio Neo 2.

Y Lali Espósitoagregó en la nota: “Que juntas somos una fuerza inigualable. Y hemos logrado a base de ovarios, enormes avances para nosotras en los últimos años. Sin parar. Las amo”.

lali 2.jpg

LALI, VERSIÓN JURADO

Telefe presenta desde este jueves una nueva temporada de La Voz Argentina, el talent show musical regresa con la conducción de Marley y la participación especial de destacadas figuras de la música internacional como coaches: Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky, y Lali Espósito.

Esta edición contará con “El Regreso”, el spin off digital conducido por Stefi Roitman junto a la quinta coach: Emilia Mernes. Será una nueva oportunidad de volver a La Voz Argentina para algunos de los participantes que no hayan sido elegidos por los cuatro coaches del ciclo.

La nueva temporada del show, que tendrá un despliegue de producción impactante, contó con un casting de más de 15.000 aspirantes con un mismo sueño: ser La Voz Argentina.